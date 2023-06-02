Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Высокого гостя в Международном аэропорту "Иссык-Куль" встретил Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Отметим, что Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в республику для участия во второй встрече Глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета, которая состоится 2 июня в городе Чолпон-Ате.