ГКНБ задержано руководство Ырысского айыл окмоту

ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением задержано действующее руководство Ырысского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержаны и водворены в ИВС СИЗО глава Ырысского айыл окмоту Х.Т.Ж. и его заместитель А.А.А., а также главный специалист по вопросам землеустройства Сузакского филиала ГУ "Кадастр" К.Б.И.

"Задержанные подозреваются в организации устойчивой коррупционной схемы по незаконному выделению земельных участков под ИЖС.

В частности, ряд земельных участков на территории Ырысского айылного аймака Сузакского района, подлежащие выделению для местных жителей в рамках очереди и на безвозмездной основе, а также земельные участки, относящиеся к категории сельскохозяйственного назначения, по преступной схеме должностных лиц были реализованы заинтересованным лицам за определенные денежные вознаграждения, путем изготовления фиктивных постановлений одноименной сельской управы.

В дальнейшем, ответственные лица Сузакского филиала ГУ "Кадастр" в сговоре с должностными лицами Ырысского а/о, изготовляли незаконные государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.

Указанная преступная группа должностных лиц на протяжении последних 10 лет, используя служебное положение, незаконно реализовала земельные участки, расположенные в особо значимых местах, в частности вдоль стратегической и имеющей республиканское значение автотрассы "Бишкек-Ош", а также внутренних дорог и главных улиц, расположение которых имеет благоприятные условия для ведения крупной предпринимательской деятельности.

В ходе проведенных обысковых мероприятий по местам жительства и работы должностных лиц, обнаружены и изъяты материалы с признаками подделки, что подтверждает факт преступной деятельности задержанных.

В настоящее время ведутся соответствующие следственные действия по документированию множественных фактов земельных махинаций в целях привлечения всех причастных к коррупционной схеме лиц".