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В Ошской области выявлен "схрон" боеприпасов и взрывчатых веществ

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ГКНБ КР с привлечением инженерно-саперной группы на окраине Узгена выявлен "схрон" боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных мероприятий изъяты гранаты в количестве – 8 шт. (предположительно светошумовые), запалы УЗРГМ, в количестве 6 шт, патроны калибра 5,45мм, в количестве - 114 шт., патроны калибра 7,62мм, (бронебойные) в количестве – 46 шт., патрон калибра 9мм, (от пистолета глок) в количестве – 1 шт., гильза калибра 7,62мм, в количестве 1 шт.

По обнаруженным и изъятым боеприпасам назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, имеющих причастность к данному "схрону"".


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URL: https://www.vb.kg/430072
Теги:
ГКНБ, оружие, Ошская область
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