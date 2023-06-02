В Ошской области выявлен "схрон" боеприпасов и взрывчатых веществ

ГКНБ КР с привлечением инженерно-саперной группы на окраине Узгена выявлен "схрон" боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных мероприятий изъяты гранаты в количестве – 8 шт. (предположительно светошумовые), запалы УЗРГМ, в количестве 6 шт, патроны калибра 5,45мм, в количестве - 114 шт., патроны калибра 7,62мм, (бронебойные) в количестве – 46 шт., патрон калибра 9мм, (от пистолета глок) в количестве – 1 шт., гильза калибра 7,62мм, в количестве 1 шт.

По обнаруженным и изъятым боеприпасам назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, имеющих причастность к данному "схрону"".