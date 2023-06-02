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Улукбек Марипов встретился с заместителем губернатора Мекки

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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов встретился с заместителем губернатора региона Мекка, принцем Бадр бин Султан бин Абдулазизом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам организации взаимных визитов на различных уровнях, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, важности открытия прямых авиасообщений, а также налаживания дружественных отношений между регионами двух стран.

Исходя из укрепляющегося разностороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Саудовской Аравией, а также учитывая взаимную заинтересованность, посол Марипов и принц Абдулазиз обсудили также вопросы установления побратимских связей между городами Ош и Джидда, которые будут содействовать укреплению дружбы между двумя городами и их жителями.

В этой связи, стороны договорились продолжить скоординированную работу по продвижению проекта Меморандума об установлении побратимских связей между мэрией города Ош и муниципалитетом города Джидда, находящегося на рассмотрении сторон.

Принц отметил, что руководство Королевства придает важное значение развитию сотрудничества с Кыргызской Республикой, выразив готовность оказывать посильную помощь Посольству в осуществлении деятельности по укреплению сотрудничества между двумя дружественными странами.

В заключение, посол Марипов пригласил заместителя губернатора региона Мекка Бадр бин Султан бин Абдулазиза посетить Кыргызскую Республику в удобное для него время.

Справочно: Провинция Мекка является одной из 13 провинций Саудовской Аравии, третьей по величине провинцией площадью 153 128 км2 и самой густонаселенной провинцией (более 8 557 700 человек). Расположена в историческом регионе Хиджаз и имеет протяженную береговую линию на Красном море. Провинция составляет 26,29% населения Саудовской Аравии и названа в честь священного города Мекка".


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URL: https://www.vb.kg/430073
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан, посол
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