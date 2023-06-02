В Оше международный день защиты детей завершился концертной программой

В Оше на базе этнографического комплекса "Санжыра" в рамках завершающих мероприятий к Международному дню защиты детей состоялась широкая концертная программа, организованная городским управлением культуры и детским центром творчества "Келечек".

В рамках мероприятия заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров и депутат городского кенеша Болот Баетов поздравили всех собравшихся с праздником и вручили отличившимся участникам городских и республиканских конкурсов и спартакиад Похвальные грамоты, благодарственные письма и денежные премии.