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В Оше международный день защиты детей завершился концертной программой

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В Оше на базе этнографического комплекса "Санжыра" в рамках завершающих мероприятий к Международному дню защиты детей состоялась широкая концертная программа, организованная городским управлением культуры и детским центром творчества "Келечек".

В рамках мероприятия заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров и депутат городского кенеша Болот Баетов поздравили всех собравшихся с праздником и вручили отличившимся участникам городских и республиканских конкурсов и спартакиад Похвальные грамоты, благодарственные письма и денежные премии.


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URL: https://www.vb.kg/430075
Теги:
дети, Ош
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