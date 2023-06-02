Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 93.94 - 94.94

МВД оказало Центру реабилитации детей и сирот с ОВЗ материальную помощь

136  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники МВД посетили Чуйский областной Центр реабилитации детей и сирот с ограниченными возможностями здоровья "Максат", где поздравили ребят с 1 июня - Международным днем защиты детей и вручили им подарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мероприятие прошло с участием начальника Секретариата МВД, полковника милиции Абдиша Коомбаева и его личного состава.

Сотрудники МВД оказали центру материальную помощь и передали детям необходимое сантехническое оборудование, различные сладости и напитки.

Абдиш Коомбаев поздравил воспитанников, пожелал ребятам расти здоровыми и счастливыми. Также он выразил благодарность работников Центра за выполнение своих обязанностей и вклад в развитие личности.

В качестве благодарности ребята подготовили для гостей небольшой концерт, где яркие детские выступления, не оставили равнодушным никого.

Отметим, сотрудники МВД ежегодно организуют посещение данного центра для оказания помощи и оказания всесторонней помощи.

В завершение мероприятия руководство центра поблагодарило МВД, за многолетнюю поддержку и заботу о детях".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430076
Теги:
дети, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  