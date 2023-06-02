МВД оказало Центру реабилитации детей и сирот с ОВЗ материальную помощь

Сотрудники МВД посетили Чуйский областной Центр реабилитации детей и сирот с ограниченными возможностями здоровья "Максат", где поздравили ребят с 1 июня - Международным днем защиты детей и вручили им подарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мероприятие прошло с участием начальника Секретариата МВД, полковника милиции Абдиша Коомбаева и его личного состава.

Сотрудники МВД оказали центру материальную помощь и передали детям необходимое сантехническое оборудование, различные сладости и напитки.

Абдиш Коомбаев поздравил воспитанников, пожелал ребятам расти здоровыми и счастливыми. Также он выразил благодарность работников Центра за выполнение своих обязанностей и вклад в развитие личности.

В качестве благодарности ребята подготовили для гостей небольшой концерт, где яркие детские выступления, не оставили равнодушным никого.

Отметим, сотрудники МВД ежегодно организуют посещение данного центра для оказания помощи и оказания всесторонней помощи.

В завершение мероприятия руководство центра поблагодарило МВД, за многолетнюю поддержку и заботу о детях".