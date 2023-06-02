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Стало известно, когда начнет курсировать поезд "Бишкек-2 - Рыбачье"

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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что пассажирский поезд № 608/609 сообщением Бишкек – 2 – Рыбачье начнет курсировать с 16 июня 2023 года по пятницам, субботам, воскресеньям, далее с 17 июля по 31 августа 2023 года ежедневно.

В составе поезда имеется вагон люкс с панорамными окнами, системой кондиционирования воздуха, бутилированной охлажденной и горячей водой, телевизорами и другими услугами повышенной комфортности. В данный вагон предварительная продажа начнется с 12 июня 2023 года.

Поезд № 608 Бишкек – 2 – Рыбачье отправляется в 07:40 от железнодорожной станции Бишкек – 2, находящийся по адресу город Бишкек бульвар Эркиндик 1А. Прибывает в 11:42 на железнодорожную станцию Рыбачье, находящийся в городе Балыкчы улица Озёрная 3.

Поезд № 609 Рыбачье – Бишкек – 2 со станции Рыбачье отправляется в 17:48, прибывает на станцию Бишкек – 2 в 21:50.

Время указано местное.

За более подробной информацией по вопросам стоимости билета, расписания пассажирских поездов и предоставляемых услуг обращайтесь круглосуточно, без выходных по следующим номерам:

- мобильный тел.: 0705 076696

- стационарные тел.: (0312) 30-02-09; 92-68-54; 92-68-40.


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URL: https://www.vb.kg/430079
Теги:
Кыргыз темир жолу, Кыргызстан, поезд
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