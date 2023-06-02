Проводной интернет в регионы – новые территории охвата Saima Telecom

В Кыргызстане наступает горячая пора – туристический сезон. Совсем скоро к нам приедут тысячи гостей из ближнего и дальнего зарубежья.

Для любого туриста скоростной интернет – это must have и один из основных критериев выбора места отдыха. Поэтому обеспечение стабильного сигнала Wi-Fi на территории гостевого дома – первостепенная задача принимающих хозяев. Наладить стабильное интернет-соединение в домах кыргызстанцев помогает Saima Telecom.

Интернет – в города и села

В Кыргызстане, по словам технического директора Saima Telecom Юлии Зарубиной, доступ к проводному интернету Saima есть во всех крупных населенных пунктах республики. С начала 2023 года по программе ликвидации цифрового неравенства активизирована работа в малых населенных пунктах. В туристических зонах подключение к интернету идет с опережением. Завершено строительство оптоволоконной сети, которая охватывает новые территории, в том числе:

жилмассивы Ала-Тоо, Биримдик-Кут, Мурас-Ордо в Бишкеке; сёла Александровка, Озерное, Садовое, Станционное, ГЭС-3 в Чуйской области; город Чолпон-Ата, сёла Боконбаево, Торк-Куль, Барскоон, Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области; село Исакеева (Большевик) в Нарынской области; город Джалал-Абад, сёла 1-е Мая, Кызыл-Октябрь, Абдраимов, Советское, Аук в Джалал-Абадской области; город Ноокат, сёла Арек, Бирлешкен (Кыргызстан), Джаны-Арык, Забдор, Нариман, Нурдар, Тулейкен в Ошской области; село Караван в Баткенской области.

Интернет + ТВ всего за 580 сомов (первые 3 месяца)

Подключайте скоростной интернет до 100 Мбит/сек по акции. Вы получите бесплатную ТВ-приставку и целый набор дополнительных услуг, среди которых более 200 ТВ-каналов, домашние кинотеатры: START и О!Кино, доступ к YouTube и интернет-браузеру с телевизора. Подробнее на сайте saimatelecom.kg.

Удобно, что управлять лицевым счётом можно прямо в приложении "Мой О!" – проверить баланс без звонка в Call-centre или внести абонентскую плату через кошелёк "О!Деньги".

Чтобы оставить заявку на подключение

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Saima Telecom – надежный провайдер скоростного интернета и цифрового телевидения. На протяжении 26 лет компания зарекомендовала себя как стабильный и ответственный оператор связи, который постоянно инвестирует в новейшее оборудование и технологии.

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