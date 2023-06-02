В Бишкеке раскрыто очередное визовое мошенничество. Об этом сообщает УВД Октябрьского района.

По ее данным, 5 мая 2023 года в милицию обратилась гражданка С.Д. с просьбой принять меры в отношении гражданина А.Ж., который 15 мая 2022 года, под предлогом оказать содействие в получении визы в США завладел денежными средствами в сумме 8 тысяч долларов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.Ж., 1985 года рождения, который был водворен в ИВС. По решению суда задержанный заключен под стражу на два месяца.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.