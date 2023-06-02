Молодая мать оценила своего ребенка в 100 тысяч сомов и Айфон

В Иссык-Ате девушка пыталась продать народившегося ребёнка за 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию поступила информация, что гражданка С.З. 1998 года рождения на территории Иссык-Атинского района намеревается продать, своего не родившегося ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (торговля детьми) УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции выявлена преступная схема по реализации новорожденного ребенка, так, в апреле 2023 года гражданка С.З. 1998 года рождения, будучи в положении на 8-м месяце беременности, с целью материального обогащения преступным путем, договорилась с гражданкой Б.Ф. 1996 года рождения продать своего ребенка за 100 000 сомов, сотовый телефон марки "Айфон 12 Рro" и авиабилет в Россию, кроме этого, что последняя возьмет гражданку С.З. на содержание, до рождения ребенка.

Далее, гражданка Б.Ф. вошла в преступный сговор с работником ЦОВП Иссык-Атинского района с гражданкой А.М., с которой вместе изготовили подложную обменную карту на имя гражданки Б.Ф., о якобы имеющейся у нее беременности.

20 мая 2023 года гражданка С.З. обратилась в родильный дом ЦОВП (центра общей врачебной практики) Иссык-Атинского района используя подложные анкетные данные гражданки Б.Ф. и родила ребенка женского пола.

Сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Иссык-Атинского района незаконная преступная сделка, связанная с торговлей детьми была пресечена, гражданки С.З. 1998 года рождения, Б.Ф. 1996 года рождения и А.М. доставлены в ОВД, для проведения следственных действий.

Кроме этого, у гражданки С.З. был изъят указанный сотовый телефон марки "Айфон 12 Рro" и приобщен к материалам уголовного дела.

По результатам расследования, действиям всех участников данного уголовного дела дана правовая оценка, предъявлены соответствующие обвинения.

В данное время следствие продолжается и решается вопрос о направлении уголовного дела в суд, для рассмотрения по существу.