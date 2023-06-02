Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 93.94 - 94.94

Молодая мать оценила своего ребенка в 100 тысяч сомов и Айфон

243  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Ате девушка пыталась продать народившегося ребёнка за 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию поступила информация, что гражданка С.З. 1998 года рождения на территории Иссык-Атинского района намеревается продать, своего не родившегося ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (торговля детьми) УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции выявлена преступная схема по реализации новорожденного ребенка, так, в апреле 2023 года гражданка С.З. 1998 года рождения, будучи в положении на 8-м месяце беременности, с целью материального обогащения преступным путем, договорилась с гражданкой Б.Ф. 1996 года рождения продать своего ребенка за 100 000 сомов, сотовый телефон марки "Айфон 12 Рro" и авиабилет в Россию, кроме этого, что последняя возьмет гражданку С.З. на содержание, до рождения ребенка.

Далее, гражданка Б.Ф. вошла в преступный сговор с работником ЦОВП Иссык-Атинского района с гражданкой А.М., с которой вместе изготовили подложную обменную карту на имя гражданки Б.Ф., о якобы имеющейся у нее беременности.

20 мая 2023 года гражданка С.З. обратилась в родильный дом ЦОВП (центра общей врачебной практики) Иссык-Атинского района используя подложные анкетные данные гражданки Б.Ф. и родила ребенка женского пола.

Сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Иссык-Атинского района незаконная преступная сделка, связанная с торговлей детьми была пресечена, гражданки С.З. 1998 года рождения, Б.Ф. 1996 года рождения и А.М. доставлены в ОВД, для проведения следственных действий.

Кроме этого, у гражданки С.З. был изъят указанный сотовый телефон марки "Айфон 12 Рro" и приобщен к материалам уголовного дела.

По результатам расследования, действиям всех участников данного уголовного дела дана правовая оценка, предъявлены соответствующие обвинения.

В данное время следствие продолжается и решается вопрос о направлении уголовного дела в суд, для рассмотрения по существу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430086
Теги:
задержание, Чуйская область, продажа младенцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  