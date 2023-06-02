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В Бишкеке группа лиц совершила ряд краж на сумму более 3 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице группа лиц совершила ряд краж на сумму более 3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Бишкек.

По ее данным, 21 марта 2023 года в милицию обратился гражданин С.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, в период времени с11:30 по 18:00 часов, путем выдавливания пластикового окна, незаконно проникли в один из частных домов расположенный в переулке Елецкий, откуда тайно похитили денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму 1 миллион сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении, предварительно на автомашине марки "Toyota Ipsum".

По данному факту возбуждено уголовное по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

Также 15 апреля 2023 года примерно в 20:30 часов, неизвестные лица в масках незаконно проникли в один из частных домов по улице Орозбекова, где, применив физическую силу, угрожая металлической дубинкой и пистолетом неустановленной марки, гражданам КНР Ж.Л., Т.Д., Л.Ж. и Ч.Й., при этом завязав руки и ноги строительной веревкой и пластмассовым хомутом, завладели денежными средствами в сумме 27 тысяч долларов США, 400 тысяч сомов и личными вещами. После чего скрылись в неизвестном направлении на автомашине марки "Toyota Ipsum".

По данному факту возбуждено уголовное по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след предполагаемого преступника, который был задержан на территории столицы, им оказался гражданин О.Н. 1979 года рождения, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, который водворен в ИВС.

В рамках возбужденного уголовного дела в ходе обыска автомобиля марки "Toyota Ipsum", была обнаружена и изъята спортивная сумка, внутри которого находились, ружье кустарного производства неизвестной марки 1-шт., пистолет Макарова со стертыми номерами 1-шт., вместе с магазином 7-патронами 9-мм., взрывчатое вещество в виде гранаты 1-шт., вместе с запалом, хомут черного цвета в количестве 7-шт., 12-патронов 9-мм., в целлофановом пакете обмотанный скотчем и строительная перчатка черного цвета 1-шт., и назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/430088
Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги
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