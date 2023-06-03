КС КР: Депутаты ЖК создают предпосылки для возникновения безнаказанности

В Конституционном суде Кыргызстана пояснили, что возбуждение уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша не является вторжением в деятельность и независимость депутата. Об этом сообщает пресс-служба КС КР.

"Располагая полномочиями принимать законы и используя свое неотъемлемое право наполнять их содержанием по своему усмотрению, Жогорку Кенеш включил в Закон "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" положения о возможности возбуждения уголовного дела Генеральным прокурором в отношении депутата Жогорку Кенеша только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, тем самым расширил границы правового иммунитета депутата, установленные Конституцией.

Суть части 1 статьи 78 Конституции, предусматривающей привлечение депутата к уголовной ответственности с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша заключается в том, что включение правового иммунитета депутата происходит не со стадии возбуждения уголовного дела, а перед приведением его в положение обвиняемого, то есть предъявлением ему обвинения в совершении преступления. Лишь с этого момента против конкретного депутата могут предприниматься уголовно-процессуальные меры персонального воздействия (избрание меры пресечения и т.д.). Именно поэтому Конституция определила момент запуска правового иммунитета депутата Жогорку Кенеша со стадии привлечения его в качестве обвиняемого. Обозначенную конституционную норму нельзя было наполнять новым содержанием и расширять пределы ее действия.

Несомненно, депутатская неприкосновенность, являясь правовой ценностью, отвечающей конкретным потребностям общественно-политической жизни государства в обеспечении независимости депутата, защиты демократии и парламентаризма, тем не менее, не может быть абсолютной.

Так почему же стадия возбуждения уголовного дела не может подвергаться особым процедурам, способным затормозить или вовсе сделать невозможным уголовное производство?

Расследование каждого преступления имеет первостепенное значение для любого государства и лежит в основе режима законности и общественного порядка, защиты каждой личности, общества и государства от преступлений. Оно также имеет упреждающее свойство, когда потенциальные преступники отказываются от своих намерений, осознавая последствия своих действий.

Посредством возбуждения уголовного дела только запускается механизм по реагированию органов правопорядка на каждое преступление и ни коим образом не означает непосредственное привлечение депутата Жогорку Кенеша к уголовной ответственности.

Прежде всего, под этим подразумевается установление самого факта преступления, проведение первичных следственных действий и закрепления доказательств для обеспечения неизбежности последующего наказания виновных лиц.

Принцип неотвратимости ответственности означает, что, независимо ни от чего, каждое преступление подлежит выявлению (обнаружению) и обязательному расследованию.

Своевременное и неотвратимое наказание виновных создает у граждан представление о незыблемости существующего правопорядка, укрепляет веру в справедливость и мощь государственной власти, уверенность в том, что их жизнь, здоровье, имущество, будут надежно защищены.

Только своевременное возбуждение уголовного дела способствует достижению конституционных целей и задач государства в сфере уголовного судопроизводства. Правовой иммунитет, независимо от его обладателя, не должен препятствовать своевременному возбуждению уголовного дела и нормальному функционированию механизма по выявлению преступлений.

Таким образом, норма Регламента Жогорку Кенеша, устанавливающая возможность возбуждения уголовного дела в отношении депутата только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, несовместима с целями парламентской неприкосновенности, порождает предпосылки для возникновения элементов личной привилегии и безнаказанности и выходит за рамки допустимых изъятий из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом".