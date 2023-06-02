Жапаров: ж/д "КНР-КР-РУз" выведет наш регион из транспортного тупика

"Драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 июня, на второй встрече Глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета в Чолпон-Ате.

"Глава государства, говоря в целом о центральноазиатском регионе, о его большом потенциале, и прекрасных перспективах развития, обратил внимание на следующие моменты.

"Для стран Центральной Азии будет большим преимуществом формирование нашего региона в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. Драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала. Именно это стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспечит связанность внутри нашего региона. Особую значимость для нашей страны, других соседних стран региона приоритет стратегический проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"", - отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что претворение в жизнь этого мега-проекта выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около 4-х миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки.

"С учетом мировых тенденций, важно, чтобы наш регион превратился в геополитического посредника, через который осуществляется благоприятное взаимодействие мировых центров влияния. Сотрудничество между Центральной Азией и Европейским Союзом обладает значительным потенциалом для достижения наших общих целей мира, стабильности, развития и процветания. В качестве основы для дальнейшего расширения многопланового межрегионального сотрудничества могла бы стать Стратегия Европейского Союза по Центральной Азии и инициатива ЕС &laqu o;Global Gateway, - подчеркнул глава государства, также обозначив, что в ближайшее время ожидаются итоги исследования Европейского Банка реконструкции и развития по устойчивым транспортным коридорам между Европой и ЦА, что также будет служить основой для тесной работы на предстоящие годы".