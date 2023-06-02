Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 93.94 - 94.94

Жапаров: ж/д "КНР-КР-РУз" выведет наш регион из транспортного тупика

93  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 июня, на второй встрече Глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета в Чолпон-Ате.

"Глава государства, говоря в целом о центральноазиатском регионе, о его большом потенциале, и прекрасных перспективах развития, обратил внимание на следующие моменты.

"Для стран Центральной Азии будет большим преимуществом формирование нашего региона в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. Драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала. Именно это стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспечит связанность внутри нашего региона. Особую значимость для нашей страны, других соседних стран региона приоритет стратегический проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"", - отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что претворение в жизнь этого мега-проекта выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около 4-х миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки.

"С учетом мировых тенденций, важно, чтобы наш регион превратился в геополитического посредника, через который осуществляется благоприятное взаимодействие мировых центров влияния. Сотрудничество между Центральной Азией и Европейским Союзом обладает значительным потенциалом для достижения наших общих целей мира, стабильности, развития и процветания. В качестве основы для дальнейшего расширения многопланового межрегионального сотрудничества могла бы стать Стратегия Европейского Союза по Центральной Азии и инициатива ЕС &laqu o;Global Gateway, - подчеркнул глава государства, также обозначив, что в ближайшее время ожидаются итоги исследования Европейского Банка реконструкции и развития по устойчивым транспортным коридорам между Европой и ЦА, что также будет служить основой для тесной работы на предстоящие годы".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430093
Теги:
железная дорога, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  