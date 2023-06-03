В некоторых районах Бишкека 6 июня не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 6 июня с 09:00 до 22:00 часов будет приостановлена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Район отключения: БЧК - ул. Аул - ул. Элебесова - Карагачёвая роща, в том числе жилые массивы "Керамический", "Чалбай", "Кайынды", "Суворова".

Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе в переулке Аральском (Карагачёвая роща).

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой".