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В Бишкеке прошла конференция, посвящённая сохранению наследия этносов

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В Бишкеке в детской школе искусств №4 состоялась международная научно-практическая конференция "Современные технологии возрождения, сохранения и трансляции культу наследия этносов: опыт, проблемы, перспективы".

Мероприятие провели в рамках проекта "Евразийский Центр Дельфийских игр в Кыргызстане" и III международного детского фольклорного фестиваля "Наристе".

С презентациями выступили представители Республики Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Казахстан, Республика Башкортостан, Индии.

Всех гостей поприветствовала председатель исполкома Дельфийского комитета КР, наблюдатель международного Дельфийского комитета Татьяна Масиевская.

На конференции также приняли участие руководители групп и почетные гости.


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URL: https://www.vb.kg/430097
Теги:
дети, Бишкек
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