ЕС пообещал не вводить санкции против стран Центральной Азии

Евросоюз обещает не применять санкции против стран Центральной Азии за обход антироссийских санкций и надеется дипломатическим путем убедить их не поддерживать Россию. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита Центральная Азия – ЕС.

"Мы уже приняли много мер против тех, кто поддерживает военную машину России, 10 пакетов санкций. Мы сейчас обсуждаем 11-й пакет санкций, чтобы снизить риск их обхода. Но я хочу четко сказать, что мы не применяем никаких экстерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога. Наш спецпредставитель по санкциям [Дэвид] О'Салливан уже имел возможность встретиться с [представителями] всех стран региона и обсудить с ними все вопросы, связанные с санкциями, чтобы, с одной стороны, убедить наших партнеров не помогать России обходить санкции, а с другой – услышать от них о последствиях наших санкций", - сказал Мишель.

Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 11-й пакет санкций будет содержать не столько новые запреты, сколько меры повышения эффективности предыдущих 10 пакетов. Ведущие европейские СМИ передавали, что ЕК предлагает странам ЕС начать вводить санкции против компаний третьих государств, включая Китай и страны Центральной Азии, только по подозрению в поставках и реэкспорте техники и комплектующих двойного назначения России.

Эти сообщения пока не подтверждены официально, однако, по информации дипломатических источников, они соответствуют действительности и вызывают сопротивление ряда западноевропейских государств. Противники считают, что экстерриториальные меры могут оказать противоположный эффект и углубить изоляцию Евросоюза на международной арене.

Источник: podrobno.uz