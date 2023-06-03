Погода
$ 87.35 - 87.99
€ 94.00 - 95.00

ЕС пообещал не вводить санкции против стран Центральной Азии

192  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Евросоюз обещает не применять санкции против стран Центральной Азии за обход антироссийских санкций и надеется дипломатическим путем убедить их не поддерживать Россию. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита Центральная Азия – ЕС.

"Мы уже приняли много мер против тех, кто поддерживает военную машину России, 10 пакетов санкций. Мы сейчас обсуждаем 11-й пакет санкций, чтобы снизить риск их обхода. Но я хочу четко сказать, что мы не применяем никаких экстерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога. Наш спецпредставитель по санкциям [Дэвид] О'Салливан уже имел возможность встретиться с [представителями] всех стран региона и обсудить с ними все вопросы, связанные с санкциями, чтобы, с одной стороны, убедить наших партнеров не помогать России обходить санкции, а с другой – услышать от них о последствиях наших санкций", - сказал Мишель.

Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 11-й пакет санкций будет содержать не столько новые запреты, сколько меры повышения эффективности предыдущих 10 пакетов. Ведущие европейские СМИ передавали, что ЕК предлагает странам ЕС начать вводить санкции против компаний третьих государств, включая Китай и страны Центральной Азии, только по подозрению в поставках и реэкспорте техники и комплектующих двойного назначения России.

Эти сообщения пока не подтверждены официально, однако, по информации дипломатических источников, они соответствуют действительности и вызывают сопротивление ряда западноевропейских государств. Противники считают, что экстерриториальные меры могут оказать противоположный эффект и углубить изоляцию Евросоюза на международной арене.

Источник: podrobno.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430102
Теги:
Центральная Азия, Европейский союз, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  