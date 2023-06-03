В Лос-Анджелесе родители школьников подрались со сторонниками ЛГБТ (видео)

В американском Лос-Анджелесе родители учеников начальной школы подрались со сторонниками ЛГБТ (люди нетрадиционной ориентации, трансгендеры и тд.). Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на таблоид Daily Mail.

Отмечается, что драка произошла во время митинга против навязывания детям мероприятий в рамках так называемого "месяца гордости" (Pride), посвященного представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

В частности, учащимся планирует прочесть книги писательницы Мэри Хоффман о семьях ЛГБТК+, пишет Daily Mail.