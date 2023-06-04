Готовы ли вы познакомиться с Турцией на велосипеде? От Средиземного моря до Эгейского моря вы можете проследить следы древних цивилизаций, катаясь на велосипедах по красивым бухтам, где зеленый и голубой цвета переплетаются в природе, и купаться, когда вам заблагорассудится, в прозрачных водах бескрайней синевы. Не забудьте подсластить свое путешествие восхитительным вкусом Турецкой кухни. В Турции расположены кемпинги и глэмпинговые зоны, отели для любителей спорта, путешествующих на велосипедах, а также отели и хостелы различного масштаба с национальными и международными экологическими марками. Сертификат "Bicycle Friendly Accommodation Facility", внедренный Турцией для продвижения велотуризма и устойчивого развития туризма, присуждается отелям, которые отвечают различным критериям, таким как предоставление безопасной парковки для велосипедов, знающего местные велосипедные маршруты, и предоставление помещений для чистки и ремонта велосипедов.

Сочетание истории и природы

Есть маршруты, специально созданные для тех, кто хочет передвигаться по Турции на велосипедах. EuroVelo, соединяющая 17 велосипедных дорожек разной продолжительности, соединяющих Турцию и Европу, также объезжает Измир, Эдирне и Кыркларели. Исследуя на велосипеде четыре уголка страны, вы можете совершить незабываемое путешествие по истории и природе, следуя по маршруту EuroVelo 13 - "Железный занавес" или EuroVelo 8 - "Средиземноморский маршрут". Участок маршрута EuroVelo 8, который входит в Турцию из порта Дикили в Измире, проходит через древний город Пергам, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Измирский птичий заповедник, Каршияку, Алсанджак, Сеферихисар, Сыгаджык, Урлу и Алачаты и заканчивается в Древнем городе Эфес.

Живите как эгейцы на эгейском побережье Турции

Время, которое вы проведете на Эгейском Побережье Турции, знаменитом своими великолепными пляжами, бирюзовыми водами и деревнями, станет одним из самых необычных впечатлений в вашей жизни. Эфес и Пергам, древние города в Турции, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся на маршруте EuroVelo 8, а также города Читтаслоу Фоча, Сеферихисар и Йенипазар. Более того, эта уникальная география является настоящим гастрономическим раем со множеством видов оливок, инжира, зелени и винограда, уникальными турецкими винами и необычайно вкусной и полезной кухней на основе оливкового масла.

Под солнцем турецкой Ривьеры

Когда дороги приведут вас на Турецкую Ривьеру, вы увидите величественные горы Тавр и древние города, скрытые в лесах на побережье Средиземного моря. За тысячи лет до вас остатки цивилизаций, живших на этих землях, скрасят ваш день. Например, древний город, спрятанный среди лесов в древнем городе Олимпос. Глубокая синева, жемчужные пески, древние города, каньоны и изысканные дороги, утопающие в зелени, ждут вас в этом путешествии. Палаточные городки, бунгало или комфортабельные отели будут рядом с вами всякий раз, когда вы захотите остановиться и отдохнуть.

Путешествие в сказочные дымоходы

Напоминающая волшебную страну с ее сказочными дымоходами, Каппадокия - исключительный маршрут для велосипедных прогулок. Исследуя эту уникальную географию на велосипеде, вы столкнетесь с древними церквями, подземными городами и уникальными природными образованиями. Прогуливаясь по этим обширным землям на велосипеде, не забудьте заглянуть в подземные города, остановиться в скальном отеле и попробовать вина, производимые в регионе на протяжении тысячелетий.