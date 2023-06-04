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Садыр Жапаров посетит Монголию и откроет посольство КР в Улан-Баторе

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- Нина Ничипорова
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На днях глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев совершил рабочий визит в Монголию. И стало известно, что в середине июля Монголию посетит президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев уверен, что визит президента Садыра Жапарова, который посетит Монголию в дни проведения Дня национального праздника Наадам, активизирует политический диалог между двумя странами и придаст важный импульс расширению сотрудничества.

По этому случаю президент Кыргызстана примет участие в открытии посольства Кыргызстана в Улан-Баторе.

В прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном, что стало важным для более тесных отношений и сотрудничества между двумя народами.


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URL: https://www.vb.kg/430105
Теги:
визит, Монголия, посольство, праздник, президент, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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