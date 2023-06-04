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В Бишкеке из-за нехватки воды временно закрывают бани, автомойки и бассейны

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- Бакыт Стамов
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В связи с острой нехваткой питьевой воды заместитель мэра столицы Жыргалбек Шамыралиев вместе с соответствующими службами проводят рейды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По результатам проверки временно закрывают частные бани, автомойки и бассейны, которые расходуют большой объем воды.

Отметим, Бишкек снабжается питьевой водой с 37 водозаборов Орто-Алышского и Ала-Арчинского месторождений подземных вод.

Основным источником водоснабжения столицы является Орто-Алышский водозабор, подающий более 40 % питьевой воды.

По состоянию на 2 июня 2023 года эксплуатируется 334 артезианских скважин глубиной 160-250 метров.

В последние годы, особенно в летний период обостряется проблема обеспечения населения питьевой водой не только в жилых массивах, но и целом по городу Бишкек.

Среднее потребление воды на 1 человека в день выросла со 170 литров до 410 литров, увеличение составляет на 241%.

Одной из причин увеличение потребления воды является бесконтрольное и нерациональное использование питьевой воды на полив зеленых насаждений и приусадебных участков.

Кроме этого, в настоящее время наблюдается снижение статистического уровня подземных вод головного водозабора "Орто-Алыш" от 15 до 20 метров.

В целях обеспечения стабильной работы артезианских скважин, между ПЭУ "Бишкекводоканал" и ЧУВХ подписан договор на поставку 11,0 млн м3 воды для заполнения подпитывающих озер указанного водозабора. Заполнение подпитывающих озер будет способствовать поднятию уровня подземных вод и улучшению водоснабжения города Бишкек.

Однако, в связи с условиями, характеризующимся медленными таяниями ледников и отсутствием поверхностной воды на реке Ала-Арча и канале Чон-Алыш в настоящее время не представляется возможным производить заполнение подпитывающих озер.

В связи с чем, мэрией города Бишкек дано протокольное поручение ПЭУ "Бишкекводоканал" принять всевозможные меры по наполнению подпиточных озер головного водозабора "Орто-Алыш" из канала Чон-Алыш и реки Ала-Арча, а также внести соответствующие расчеты по строительству альтернативного водовода для заполнения подпитывающих озер водозабора Орто-Алыш.

В целях бесперебойного обеспечения питьевой водой в настоящее время ведутся следующие работы:

- для обеспечение питьевой водой зоны ул. Фрунзе, Айни, Боронбая, Садырбаева, Гагарина ведутся работы по строительству водопровода по улице Адышева, протяженностью 1 км;

- произведено строительство насосной станции второго подъема на водозаборе "Кок-Джар". Также для увеличения подачи воды (порядка 300 м3/час) в зону ул.Скрябина, Горького, Ж.Пудовкина, р.Аламедин, мкр.Кок-Жар и Улан-2 рассматривается вопрос установки 5 шт. задвижек диаметром 600 мм. и 400 мм.;

- с целью бурения дополнительных скважин ведутся работы по расширению территории действующих водозаборов "Баш-Карасуу" (на 2,0-3,0 га), "Сельский" (на 2,0-3,0 га), "Контррезервуары" (на 4,0 га).

Учитывая, что полив зеленых насаждений питьевой водой приводит к большим потерям водных ресурсов, соответствующими службами мэрии города Бишкек усиленно проводятся рейдовые мероприятия, ведутся разъяснительные работы с населением по бережному использованию питьевой воды.


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URL: https://www.vb.kg/430107
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