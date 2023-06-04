Посол Мусаева: Китай создает условия для открытия рынка нашей продукции

Саммит "Китай-Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона, заявила интервью ИА Синьхуа посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева.

"Центральная Азия является нашим общим домом. Все государства-участники формата "Китай-Центральная Азия" - близкие соседи. Успехи или проблемы одной страны - это процветание или барьер на пути к развитию всего региона. В этом плане важно объединить усилия для совместного развития и раскрытия в полной мере совокупного потенциала региона", - сказала Актилек Мусаева.

Назвав Великий Шелковый путь мостом дружбы, взаимного притяжения, познания и культурного обогащения на протяжении многих веков, посол Мусаева заявила, что Кыргызстан и Китай связывают исторические узы добрососедства и сотрудничества.

В этом году отмечается 10-я годовщина выдвижения Китаем инициативы по совместному строительству "Пояса и пути". Актилек Мусаева отметила, что Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддержали "Пояс и путь", и придает важное значение развитию двустороннего сотрудничества с Китаем в рамках инициативы.

"Наиболее перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются такие области, как торговля, экономика, инфраструктура, транспорт, энергетика, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм. Кроме того, Кыргызстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в сферах цифровой экономики и электронной коммерции", - сказала она.

Актилек Мусаева полагает, что скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона Центральной Азии и важным звеном в продвижении совместного строительства "Пояса и пути".

"Улучшение транспортной системы позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок, а также будет способствовать существенному увеличению товарооборота между Китаем и государствами Центральной Азии", - сказала она.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2022 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном составил 15,5 млрд долл. США, увеличившись на 105,6 процента в годовом исчислении.

"В настоящее время необходимо акцентировать внимание на торгово-экономическом взаимодействии. Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю и диверсифицировать ее", - сказала посол Кыргызстана Мусаева.

Она отметила, что торгово-экономическое сотрудничество является главным катализатором развития двусторонних отношений, и Китай на протяжении многих лет был и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из главных торговых и инвестиционных партнеров.

По ее словам, в настоящее время продолжается работа по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай.

"Китайская сторона продолжает оказывать содействие и создавать условия для открытия рынка для нашей продукции. Кроме того, наши отечественные компании ежегодно принимают участие в Китайской международной импортной ярмарке", - сказала Актилек Мусаева.

"Цель Кыргызстана - укрепление и поддержание долгосрочных, стабильных взаимоотношений между нашими странами, которые выгодны и полезны обоим государствам, создание благоприятных условий для раскрытия и использования необъятного потенциала кыргызско-китайского сотрудничества во благо наших стран и народов", - добавила она.