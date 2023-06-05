Более одного миллиона кыргызстанцев пока не имеют медицинской страховки

В настоящее время из 6,5 миллиона граждан Кыргызстана медицинскую страховку имеют около 4,9 миллиона человек. Более одного миллиона считаются незастрахованными.

Поэтому сотрудники территориальных управлений Фонда ОМС встречаются с жителями городов и сел республики, чтобы рассказать им о преимуществах государственного медицинского страхования.

"Закон "О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике" уже вступил в силу. Кабинет министров поставил задачу охватить медицинским страхованием все население. И это очень важно, поскольку страховая медицина – это прежде всего безопасность страны. Подобные законы работают во всем мире. В развитых странах 98 процентов населения застраховано. В Кыргызстане - 75 процентов", - сказал vb.kg председатель Фонда ОМС Кыргызстана Азамат Муканов.

Согласно новому закону, пояснил Азамат Муканов, государство оплачивает медицинское страхование за:

- безработных граждан, официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения,

- пенсионеров, в том числе военных,

- лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства и лиц, получающих социальные пособия, детей до достижения ими возраста 16 лет (учащихся общеобразовательных организаций - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет),

- учащихся начальных профессиональных учебных заведений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста 21 года (кроме обучающихся заочно или на вечернем отделении),

- военнослужащих срочной службы, в том числе проходящих военную службу по контракту (офицерский состав, прапорщики, составы солдат, сержантов и старшин).

За трудоустроенных кыргызстанцев медицинские страховые отчисления в размере двух процентов от фонда заработной платы отчисляют работодатели. Фермеры, работники крестьянских хозяйств, индивидуальные предприниматели тоже считаются застрахованными, если они платят налоги, в эту сумму входят и взносы на ОМС.

"Хотел бы подчеркнуть, что независимо от того, какой вклад внес каждый гражданин в Фонд ОМС, всем оказывается необходимая помощь. В Америке, например, объем помощи зависит от суммы страхового взноса, там накопительная система. У нас же в основу страхования положен принцип солидарности: здоровый платит за больного, богатый – за бедного", - уточнил Азамат Муканов.

Медицинскому страхованию теперь подлежат не только все граждане страны. Теперь стало обязательным приобретение статуса ОМС в Кыргызстане и иностранными гражданами, и иностранными лицами, обучающимися в образовательных организациях КР.

Полис обязательного медицинского страхования, как пояснили vb.kg, дает ряд преимуществ застрахованных перед незастрахованными.

Во-первых, бесплатный базовый пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне - прием, консультация, 11 видов анализов. Во-вторых, скидку при покупке более 500 наименований лекарств для лечения заболеваний на амбулаторном уровне - до 50 процентов. В-третьих, возможность проходить профилактический осмотр и выявлять на ранних стадиях недуги сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, анемию у детей и женщин, онкологические заболевания, заболевания крови, легких и других органов.

Если человек не захочет покупать полис, то за это, естественно, не предусмотрено никаких наказаний. Без медицинских услуг он тоже не останется. Каждый гражданин КР, независимо от того, застрахован он или нет, может получить бесплатно услуги скорой помощи, он будет приписан к семейному врачу, государство гарантирует 11 базовых анализов. Но дальше придется платить за услуги их полную стоимость, кроме лечения социально опасных заболеваний.

На днях сотрудники Чуйского территориального Фонда ОМС во главе с его директором Чынарой Момуновой встретились с частными предпринимателями, работниками торговых рынков, швейных цехов города Кант и рассказали им об их правах, предоставляемых государством при обращении за медицинской помощью в ЦСМ к семейному врачу или при госпитализации в стационар. А также показали, как можно проверить через мобильные устройства свой статус застрахованности и ответили на все вопросы присутствующих.

По данным Фонда ОМС, за 5 месяцев 2023 года реализовано 7 573 полиса ОМС на 13 миллионов 755 990 сомов (за этот же период прошлого года только 2 473 человека приобрели полис на 4 миллиона 505 420 сомов).

Как отметили в Фонде ОМС, к незастрахованным гражданам относятся:

• неработающие граждане 18 лет и старше (незарегистрированные в службе занятости безработные, домохозяйки);

• студенты вечерней и заочной (дистантной) форм обучения, а также очной формы старше 21 года;

• самозанятые граждане, работающие в частных организациях, предприятиях (швеи, строители, водители такси, работники рынков и др.), за которых не поступают страховые взносы на ОМС;

• иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и лица, ищущие убежища, временно находящиеся или постоянно проживающие на территории Кыргызстана;

• иностранные студенты, обучающиеся в образовательных организациях республики.