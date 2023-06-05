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ГКНБ: Задержаны должностные лица ГУ "Кадастр" Ноокатского района

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Установлены факты незаконной выдачи земельных участков по поддельным решениям органов местного самоуправления, расположенных в Жаңы-Ноокатском и А.Мирмахмудовском айылных аймаках Ноокатского района Ошской области без проведения трансформации земель сельхоз назначения под земельные участки для ИЖС более 65 га земли. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту, под подозрение попали должностные лица ГУ "Кадастр" Ноокатского района Ошской области, которые с целью уйти от ответственности, попытались подкупить сотрудников ГКНБ.

2 июня 2023 года сотрудниками ГКНБ КР в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.345 ч.2 п.2 УК КР (дача взятки) с поличным задержаны начальник отдела по землеустройству Н.М. и ведущий специалист К. у. К. ГУ "Кадастр" Ноокатского района при передаче сотруднику ГКНБ денежных средств в размере 200 тысяч сомов.

Задержанные водворены в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственные действия по документированию множественных фактов земельных махинаций в целях привлечения всех причастных к этой коррупционной схеме лиц.


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URL: https://www.vb.kg/430118
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Ноокатский район, взятка
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