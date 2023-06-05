В Бишкеке вводится ограничение движения грузовых автомобилей

Согласно распоряжения мэрии с 1 июня по 1 сентября 2023 года с 10:00 до 20:00 часов в Бишкеке действует ограничение движения грузовых автотранспортных средств по муниципальным дорогам при достижении температуры воздуха 28 градусов и выше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Временно запрещается движение большегрузных и крупногабаритных автомобилей массой свыше 18 тонн.

Запрет не распространяется на транспортные средства, которые перевозят людей, груз с гуманитарной помощью, крупногабаритный и специальный груз на основании соответствующих разрешений.

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" совместно с ГУОБДД установит дополнительные дорожные знаки по городу.

Мы приносим извинения за причиненные неудобства и убедительно просим беречь дорожную инфраструктуру!", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.