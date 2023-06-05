Сергей Лавров посетит Таджикистан с официальным визитом

Глава МИД России Сергей Лавров 5-6 июня посетит Таджикистан с официальным визитом, сообщает МИД РФ.

Запланированы его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с министром иностранных дел РТ Сироджиддином Мухриддином.

В ходе контактов предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития союзничества Москвы и Душанбе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщает посольство РФ в Таджикистане.

Особое внимание предстоит уделить дальнейшему углублению внешнеполитической координации России и Таджикистана на основных многосторонних площадках, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, а также ООН, ОБСЕ и СВМДА.

Источник: asiaplustj.info