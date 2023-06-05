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Сергей Лавров посетит Таджикистан с официальным визитом

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Глава МИД России Сергей Лавров 5-6 июня посетит Таджикистан с официальным визитом, сообщает МИД РФ.

Запланированы его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с министром иностранных дел РТ Сироджиддином Мухриддином.

В ходе контактов предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития союзничества Москвы и Душанбе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщает посольство РФ в Таджикистане.

Особое внимание предстоит уделить дальнейшему углублению внешнеполитической координации России и Таджикистана на основных многосторонних площадках, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, а также ООН, ОБСЕ и СВМДА.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/430122
Теги:
визит, Таджикистан, Сергей Лавров
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