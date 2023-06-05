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При строительстве автодороги Бишкек-Кара-Балта присвоено 104 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе проверки объемов выполненных работ и образцов дорожного покрытия по проекту "Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Кара-Балта" (15,9-61 км), реализуемого Министерством транспорта и коммуникаций на сумму 17 млн 763 тыс. 85 долларов, выявлена недостача 450 шт. металлических столбов со светильниками для уличного освещения, 36 парапетов, 2-х остановок, стальных решеток, асфальтобетона типа А и другого имущества, а также установлена низкая плотность покрытия асфальта. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в результате чего, государству причинен ущерб в размере 104 млн. 81 тыс. 600 сомов.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) и статье 245 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/430125
Теги:
Генеральная прокуратура, дороги, Кара-Балта, коррупция, строительство, Бишкек, Кыргызстан
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