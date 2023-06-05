ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 19 848 нарушений ПДД

С 29 мая по 4 июня со стороны ГУОБДД было выявлено 19 848 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
из них:
-169 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-137 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-57 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-468 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-5 705 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-26 случаев Автохулиганство;
- 3 212 случая превышение скоростного режима;
-3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 10 071 факт нарушения других правил дорожного движения:
-1 369 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.