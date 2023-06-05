ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 19 848 нарушений ПДД

С 29 мая по 4 июня со стороны ГУОБДД было выявлено 19 848 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

из них:

-169 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-137 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-57 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-468 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5 705 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-26 случаев Автохулиганство;

- 3 212 случая превышение скоростного режима;

-3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 10 071 факт нарушения других правил дорожного движения:

-1 369 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.