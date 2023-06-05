Фиксируется скопление автотранспорта перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

По состоянию на 12:00 05 июня наблюдается скопление транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный".

Скопление грузовых транспортных средств вблизи пункта пропуска связано с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано.

"Отметим, что со стороны ПС ГКНБ ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков не имеется. Жалоб и претензий со стороны водителей и грузоперевозчиков к Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана не зафиксировано"- говорится в сообщении ведомства.