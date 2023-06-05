Погода
$ 87.27 - 87.99
€ 93.50 - 94.50

Азамат Темиркулов назначен замглавы Минприроды КР

315  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Темиркулов Азамат Азатбекович назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета Министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба Минприроды КР..

"Замминистра коллективу Минприроды представил заведующий отделом экспертизы решений президента и кабинета министров КР Аликеев Суйунтбек Сакыевич.

Отметим, Азамат Темиркулов ранее возглавлял Центр климатического финансирования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430131
Теги:
Минприродресурсов, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  