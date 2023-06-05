Азамат Темиркулов назначен замглавы Минприроды КР

Темиркулов Азамат Азатбекович назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета Министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба Минприроды КР..
"Замминистра коллективу Минприроды представил заведующий отделом экспертизы решений президента и кабинета министров КР Аликеев Суйунтбек Сакыевич.
Отметим, Азамат Темиркулов ранее возглавлял Центр климатического финансирования при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР".