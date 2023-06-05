Депутат Алишер Эрбаев отчитал Айнуру Туйбаеву за летнюю рубашку и брюки

На заседании Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат ЖК Алишер Эрбаев отчитал замглавы Минсельхоза КР Айнуру Туйбаеву за "неподобающий вид".

Народный избранник обратился по этому поводу к представителю президента в Жогорку Кенеше КР.

"Есть несколько положений о государственных служащих. Эта дама - заместитель министра. У нас есть понятие дресс-кода. Прошу представителя президента обратить на это внимание. Это Жогорку Кенеш. Скоро в шортах начнут приходить", - сказал депутат.

Отметим, замглавы Минсельхоза КР Айнура Туйбаева пришла на заседание комитета в летней рубашке и брюках.