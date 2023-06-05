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Бизнесмены Узбекистана готовы инвестировать в Кыргызстан свыше $70 млн

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В целях исполнения договоренностей, проработанных по линии Национального агентства по инвестициям в рамках прошедшего бизнес-форума "Кыргызстан - Узбекистан", который состоялся 26 января 2023 года в Бишкека, а также для качественной проработки проектов, включенных в список "Дорожной карты" между Национальным агентством и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз, состоялся рабочий визит Директора Национального агентства по инвестициям Умбриеля Темиралиева в Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

"В ходе визита состоялась встреча с Министром инвестиций, промышленности и торговли РУз Л.Ш. Кудратовым. Стороны отметили позитивную динамику развития экономических отношений и подчеркнули важность исполнения всех договоренностей, которые необходимо реализовать до конца 2023 года.

Вместе с тем, директор НАИ У.Т. Темиралиев посетил производственные предприятия и провел встречу с предпринимателями, которые выразили свою заинтересованность и готовность инвестировать в Кыргызскую Республику свыше 70 млн. долл. США. Кроме того, на сегодняшний день Национальным агентством активно ведутся работы по реализации совместных проектов с Республикой Узбекистан, связанных со строительством предприятия по производству базальтового волокна, производства карбида кальция, текстильно-швейного производства, а также строительства завода по обогащению кварца на территории Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/430137
Теги:
инвестиции, Узбекистан, Кыргызстан
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