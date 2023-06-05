Погода
$ 87.27 - 87.99
€ 93.50 - 94.50

Глава МИД КР встретился с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид

130  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид в рамках ее визита в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ по трем измерениям безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом.

Стороны с удовлетворением отметили достигнутый уровень сотрудничества. Ж.Кулубаев выразил признательность ОБСЕ за поддержку демократических процессов, укрепления стабильности и безопасности страны. Отметил актуальность реализуемых проектов ОБСЕ в таких приоритетных для страны сферах, как борьба с коррупцией и организованной преступностью, цифровизация и эффективное управление, реформа судебной и правоохранительной систем, а также экономического развития, экологии и климата.

Генеральный секретарь ОБСЕ приветствовала высокий уровень взаимодействия в рамках ОБСЕ, заверив в дальнейшей поддержке в указанных сферах.

Также были обсуждены вопросы региональной повестки, в частности, интеграционные процессы в Центральной Азии, а также вызовы и угрозы безопасности, стоящие сегодня перед государствами региона, и возможности использования имеющегося инструментария и механизмов ОБСЕ по их решению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430139
Теги:
визит, Кыргызстан, МИД, ОБСЕ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  