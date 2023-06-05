Глава МИД КР встретился с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид

Состоялась встреча министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид в рамках ее визита в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ по трем измерениям безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом.

Стороны с удовлетворением отметили достигнутый уровень сотрудничества. Ж.Кулубаев выразил признательность ОБСЕ за поддержку демократических процессов, укрепления стабильности и безопасности страны. Отметил актуальность реализуемых проектов ОБСЕ в таких приоритетных для страны сферах, как борьба с коррупцией и организованной преступностью, цифровизация и эффективное управление, реформа судебной и правоохранительной систем, а также экономического развития, экологии и климата.

Генеральный секретарь ОБСЕ приветствовала высокий уровень взаимодействия в рамках ОБСЕ, заверив в дальнейшей поддержке в указанных сферах.

Также были обсуждены вопросы региональной повестки, в частности, интеграционные процессы в Центральной Азии, а также вызовы и угрозы безопасности, стоящие сегодня перед государствами региона, и возможности использования имеющегося инструментария и механизмов ОБСЕ по их решению.