В Бишкеке выступили Делегаты III Международного детского фолк-фестиваля

Делегаты Международного детского фольклорного фестиваля "Наристе" посетили школу-гимназию №99 и выступили с концертом для жителей жилого массива "Мурас-Ордо". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, делегацию из Республики Индия, Республики Казахстан, Монголии, Санкт-Петербурга, Республики Тыва, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия) и 7 областей Кыргызстана встретила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачёва.

В ходе мероприятия состоялось выступление фольклорных танцевальных и инструментальных ансамблей нашей республики и гостей столицы.

В завершение мероприятия ребятишкам раздали вкусное мороженое.

Как отмечает муниципалитет, что основной целью международного детского фольклорного фестиваля "Наристе" является сохранение и развитие традиционной народной культуры Кыргызстана, а также знакомство с народным творчеством других стран.