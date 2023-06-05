Погода
$ 87.27 - 87.99
€ 93.50 - 94.50

В Бишкеке выступили Делегаты III Международного детского фолк-фестиваля

193  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегаты Международного детского фольклорного фестиваля "Наристе" посетили школу-гимназию №99 и выступили с концертом для жителей жилого массива "Мурас-Ордо". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, делегацию из Республики Индия, Республики Казахстан, Монголии, Санкт-Петербурга, Республики Тыва, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия) и 7 областей Кыргызстана встретила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачёва.

В ходе мероприятия состоялось выступление фольклорных танцевальных и инструментальных ансамблей нашей республики и гостей столицы.

В завершение мероприятия ребятишкам раздали вкусное мороженое.

Как отмечает муниципалитет, что основной целью международного детского фольклорного фестиваля "Наристе" является сохранение и развитие традиционной народной культуры Кыргызстана, а также знакомство с народным творчеством других стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430140
Теги:
дети, концерт, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  