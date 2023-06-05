Какие дороги будут перекрыты в связи с визитом эмира Катара в КР? (список)

6-7 июня будут введены временные ограничения на дорогах Чуйской области и центральных улицах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в связи с визитом эмира Государства Катар будут введены временные ограничения на следующих улицах Чуйской области и города Бишкек.

- От аэропорта "Манас" до границы г.Бишкек;

- От улицы Фучика по улице Жибек-Жолу до Молодой Гвардии;

- От Молодой Гвардии в восточном направлении до проспекта Чуй;

- По проспекту Чуй от Молодой Гвардии до проспекта Манаса;

- От проспекта Манаса до Государственной резиденции;

- От Государственной резиденции по улице Дооронбека Садырбаева до природного парка "Ала-Арча"

"Данное мероприятие имеет государственное значение, по этой причине ГУОБДД призывает, Вас заблаговременно планировать маршрут движения, взять во внимание указанные выше временные ограничения и отнестись с пониманием"- говорится в сообщении ведомства.