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Какие дороги будут перекрыты в связи с визитом эмира Катара в КР? (список)

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- Назгуль Абдыразакова
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6-7 июня будут введены временные ограничения на дорогах Чуйской области и центральных улицах Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в связи с визитом эмира Государства Катар будут введены временные ограничения на следующих улицах Чуйской области и города Бишкек.

- От аэропорта "Манас" до границы г.Бишкек;

- От улицы Фучика по улице Жибек-Жолу до Молодой Гвардии;

- От Молодой Гвардии в восточном направлении до проспекта Чуй;

- По проспекту Чуй от Молодой Гвардии до проспекта Манаса;

- От проспекта Манаса до Государственной резиденции;

- От Государственной резиденции по улице Дооронбека Садырбаева до природного парка "Ала-Арча"

"Данное мероприятие имеет государственное значение, по этой причине ГУОБДД призывает, Вас заблаговременно планировать маршрут движения, взять во внимание указанные выше временные ограничения и отнестись с пониманием"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430141
Теги:
перекрытие дорог, Чуйская область, Бишкек
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