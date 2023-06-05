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Умер прототип героя французского фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго

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Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя фильма "1+1", скончался в возрасте 72 лет, передает издание Le Monde со ссылкой на режиссеров ленты Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Как рассказал Le Monde господин Толедано, Филипп Поццо ди Борго скончался в четверг, 1 июня, в Марокко. По словам режиссера, смерть бизнесмена "стала для него шоком и огромной печалью". Оливье Накаш добавил, что ему будет не хватать чувства юмора и интеллекта бизнесмена. Причины смерти прототипа главного героя фильма "1+1" не уточняются.

Филипп Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай во время полета на параплане, в результате которого остался парализованным.

Комедийная мелодрама "1+1" вышла в 2011 году и заработала в мировом прокате $426 млн. В основе сюжета картины лежит история о богатом мужчине Филиппе, который оказался парализованным и подружился со своим помощником - недавно вышедшим из тюрьмы молодым человеком по имени Дрисса (сценарий основан на переработанных воспоминаниях Филиппа Поццо ди Борго). Фильм получил номинацию на "Золотой глобус".

Источник: kommersant


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