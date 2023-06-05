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В Бишкеке установили памятник Дооронбеку Садырбаеву

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Сегодня, 5 июня, торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника известному кинорежиссеру, писателю, государственному и общественному деятелю Дооронбеку Садырбаеву. Монумент установлен рядом с кинотеатром "Октябрь" в Бишкеке в качестве символа признания его вклада в культуру и политику Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

"На церемонии присутствовали депутаты Жогорку Кенеша, Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, заместитель председателя Кабинета министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

В своей речи Шакиев отметил, что жизненный путь Дооронбека Садырбаева стал вдохновением для многих людей.

"Как говорится: "Молодцу семидесяти искусств мало", так и Дооронбек Садырбаев был многосторонне талантливым человеком, который отличался великолепным кинорежиссерским мастерством, поэтическим даром, актерским талантом и мудрыми политическими взглядами. Вместе с созданными им киношедеврами и литературными произведениями, Дооронбек Садырбаев также известен своими страстными политическими выступлениями. Он отличался беспристрастностью, честностью и способностью ясно и метко выражать правду", - сказал он.

Торага Нурланбек Шакиев также подчеркнул, что Дооронбек Садырбаев оставил неизгладимый след в сердцах всего кыргызского народа и его образ никогда не будет забыт. Он процитировал слова великого писателя Аалы Токомбаева: "Даже если жизнь минула, пусть люди помнят тебя по делам".

"Творческое наследие и высказывания нашего выдающегося предшественника Дооронбека Садырбаева навсегда останутся вдохновляющим примером не только для своего времени, но и для будущих поколений", – заключил Нурланбек Шакиев.

Напомним, Герой Кыргызской Республики Дооронбек Садырбаев скончался в 2008 году в возрасте 69 лет. В этом году ему бы исполнилось 84 года".


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URL: https://www.vb.kg/430145
Теги:
памятник, Бишкек, Жогорку Кенеш
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