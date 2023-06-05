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Задержан начальник управления ГП "Инфоком" при Минцифры

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- Бермет Таалайбекова
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Задержан начальник управления ГП "Инфоком" при Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный, вступив в сговор с отдельными участниками тендера, приобрел IT - оборудование по завышенной стоимости, а некоторые из них были проведены фиктивно без фактической поставки.

"В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы и предварительный ущерб составил порядка 57 млн сомов.

На основании добытых доказательств "Т.Э.Б." по решению Первомайского районного суда водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/430149
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция
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