Задержан начальник управления ГП "Инфоком" при Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный, вступив в сговор с отдельными участниками тендера, приобрел IT - оборудование по завышенной стоимости, а некоторые из них были проведены фиктивно без фактической поставки.

"В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы и предварительный ущерб составил порядка 57 млн сомов.

На основании добытых доказательств "Т.Э.Б." по решению Первомайского районного суда водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие".