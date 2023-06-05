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Контрабандные лекарства на 2 млн сомов пытались ввезти в Узбекистан из КР

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- Бермет Таалайбекова
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4 июня пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Канды Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд остановил вблизи границы для проверки автомашину Daewoo-Nexia под управлением гражданина Кыргызской Республики Т.М., 1990 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил медицинские препараты без соответствующих документов.

Лекарства были предназначены для дальнейшей переправки на территорию Республики Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составляет около 2 млн сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/430151
Теги:
контрабанда, лекарства, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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