Контрабандные лекарства на 2 млн сомов пытались ввезти в Узбекистан из КР

4 июня пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Канды Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд остановил вблизи границы для проверки автомашину Daewoo-Nexia под управлением гражданина Кыргызской Республики Т.М., 1990 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил медицинские препараты без соответствующих документов.

Лекарства были предназначены для дальнейшей переправки на территорию Республики Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составляет около 2 млн сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.