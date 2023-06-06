Инфляция в Турции замедлилась до 40%

В мае инфляция в Турции в годовом выражении опустилась до 39,59 процента, что меньше, чем в апреле (43,68 процента) и в марте (50,5 процента). Об этом со ссылкой на данные Бюро статистики Турции (TÜİK) сообщает СМИ.

По прогнозу турецкого центробанка, к концу года инфляция упадет до 22,3 процента. В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG), созданная выступающими против экономической политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана учеными и экономистами, утверждает, что рост цен достиг 109 процентов.

Высокий уровень инфляции в республике аналитики связывают именно с экономическими взглядами главы государства, который в мае переизбрался на очередной срок. По его мнению, снижение ключевой ставки способно привести к росту экономики, укрепить национальную валюту, а также обеспечить минимальный рост цен.

В последние годы в стране наблюдалась прямо противоположная картина. После выборов турецкая валюта продолжила падение, опустившись ниже уровня 21 лира за доллар. Пять лет назад она была почти в пять раз крепче, чем сейчас. Последние несколько лет Эрдоган обещает скорое укрепление лиры и снижение инфляции на горизонте нескольких месяцев.

По оценкам Morgan Stanley, к концу года без изменения денежно-кредитной политики доллар в Турции подорожает до 28 лир. Между тем эксперты отмечают, что назначение министром финансов Мехмета Шимшека может свидетельствовать о готовности Эрдогана признать ошибки. Шимшек уже занимал этот пост ранее, но покинул его в 2018 году после кадровых решений Эрдогана.