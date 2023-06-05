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Глава Минприроды Мелис Тургунбаев встретился со студентами МУКа (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке прошла встреча министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Мелиса Тургунбаева со студентами Международного университета Кыргызстана. Мероприятие было организовано самим вузом, Фондом по развитию природы КР и общественным объединением "Кыргызтек".

На встрече глава Минприроды КР в первую очередь поздравил студентов со Всемирным днем окружающей среды, который отмечается ежегодно 5 июня.

"Для Кыргызстана экология важна по многим причинам и в первую очередь это не только наша безопасность и здоровье, но и привлекательность нашей страны. Мы всегда открыты для всех и особенно для молодежи. По этой причине такие встречи с молодежью должны быть регулярными", - сказал он

В рамках организованного эко-чая с министром студенты смогли задать различные вопросы, касающиеся экологии и соответствующей деятельности министерства, на которые Мелис Тургунбаев дал исчерпывающие ответы.

Встреча прошла в дружеской и теплой обстановке и в заключение мероприятия глава Минприроды поблагодарил студентов Международного университета Кыргызстана за проявленный интерес к вопросам экологии.


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URL: https://www.vb.kg/430154
Теги:
вуз, Бишкек, Минприродресурсов
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