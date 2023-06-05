ЦИК отменил регистрацию кандидата в депутаты Дамиры Ниязалиевой

Центризбирком 5 июня отменил регистрацию кандидата в депутаты по Ленинскому округу Дамиры Ниязалиевой и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, сообщает АКИpress.

В ЦИК поступило несколько сообщений о возможном подкупе голосов избирателей со стороны кандидата Дамиры Ниязалиевой.

На заседании комиссии выступил заместитель начальника ГУВД Бишкека Чынарбек Майлыбеков и сообщил, что факты подкупа голосов избирателей со стороны кандидата подтвердились. ГУВД отправило ходатайство в ЦИК на привлечение к уголовной ответственности Дамиры Ниязалиевой.

Ранее сообщалось, что распространилась аудиозапись, в которой кандидат в депутаты Дамира Ниязалиева в беседе с неким У.Р. обсуждают вопросы о проведении агитации, об оплате гражданам по 1500 сомов, схемах работы с группой граждан по привлечению к выборам.

Во время заседания комиссии стало известно, что У.Р. зарегистрирован наблюдателем от кандидата Ниязалиевой.

По итогам заседания, члены ЦИК отменили регистрацию кандидата в депутаты Дамиры Ниязалиевой, а также дали согласие на привлечение к уголовной ответственности.

Дамира Ниязалиева по итогам подсчета АСУ и ручного подсчета лидировала с 35,83% голосами. То есть за нее проголосовала треть избирателей от общего числа принявших участие в голосовании.

ЦИК праве признать итоги голосования по кандидату недействительными, если во время подготовки выборов, проведения голосования, подсчета голосов, установления итогов голосования имели место нарушения со стороны кандидата, политической партии, которые не позволяют с достоверностью установить итоги голосования или повлияли на волеизъявление избирателей.

Центризбиркома признает результаты выборов недействительными:

1) если итоги голосования на части избирательных участков, охватывающих более одной трети избирателей от общего числа принявших участие в голосовании, будут признаны недействительными;

2) если признанные недействительными итоги голосования по кандидату (кандидатам), списку кандидатов политической партии (партий) охватывают более одной трети избирателей от общего числа принявших участие в голосовании.