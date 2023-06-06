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Кыргызстанец сел в тюрьму за дестабилизацию

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд рассмотрел очередное уголовное дело о дестабилизации общественно-политической ситуации в Кыргызстане.

Уроженец Ошской области Б.Э. зарегистрировался в социальной сети под своим настоящим именем, набрал почти пять тысяч друзей и начал публиковать посты и видеоматериалы недвусмысленного содержания. В числе прочего давал свои оценки конфликту России и Украины и высказывался о том, кого в этой ситуации должен поддержать Кыргызстан, делился мнениями о президенте Кыргызской Республики и о президентах дружественных стран, "анализировал" их действия… И еще много чего писал.

По заключению экспертов, одни из его публикаций направлены на возбуждение межнациональной и религиозной вражды, другие открыто призывают к смене власти и политического строя, настраивают его подписчиков на митинги и прочие акции неподчинения действующей власти.

Сам Б.Э. в суде вину не признал. Рассказал, что действительно имеет аккаунт в соцсетях и действительно доступными ему способами боролся против власти, однако к насильственному ее свержению ни в коем случае не призывал. Наоборот, по его словам, обращался к людям с призывом решать все мирным путем. Используя свои конституционные права, объявить властям импичмент…

Вину не признал, но раскаялся и попросил прощения.

Зато суд признал его виновным в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной вражды и унижении национального достоинства, а также в публичных призывах к насильственному захвату власти. Путем частичного сложения окончательно ему определено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/430163
Теги:
социальные сети, суд, Бишкек, межнац
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