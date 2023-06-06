В Бишкеке запустили летние скидки на аттракционы

В Бишкеке с наступлением летних каникул парк имени И. Панфилова запустил специальную акцию на аттракционы для горожан и гостей столицы и, особенно для детей из социально-уязвимых семей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"По информации администрации парка, каждую среду с 10 утра до 18:00 вечера будет действовать единый билет стоимостью 50 сомов для взрослых и детей, а 80 сомов на супер-аттракционы: колесо обозрения, "Вращающаяся башня", зоопарк "Зверополис" и 12D кинотеатр.

Добрая акция продлится до конца лета.

Отметим, все аттракционы и механизмы прошли соответствующее техническое обследование.

Дорогие горожане, дети и гости столицы! Приглашаем весело провести время и с ветерком прокатиться на наших аттракционах!".