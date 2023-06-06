В Бишкеке состоится международный чемпионат по перманентному макияжу

6 июня в Бишкеке состоится первый международный Евразийский чемпионат мастеров перманентного макияжа в категориях-юниор, профи, эксперт. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, призы будут присуждаться по следующим номинациям: брови, губы, стрелка с растушёвкой, аппаратные волоски, брови перекрытие, брови и губы за 3 часа.

7 июня состоится конгресс Asia Fest.

В этот день спикеры представят разнообразные выступления:

Видео доклады на тему перманентного макияжа .

Мастер-классы с отработкой, где спикер поэтапно показывает процесс работы.

Во время конференции участники могут задать интересующие вопросы по WhatsApp.

На площадке "Top Speakers участники могут посмотреть весь процесс работы и получить ответы на все интересующие вопросы.

8 июня выступят эксперты выступят на тему продающего визуала,продажам,мышлению и бизнеса .

Мероприятие пройдет в ресторане "Ала-Тоо" с 8.00 до 20.00. Вход свободный.