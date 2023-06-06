На Иссык-Куле задержан депутат по подозрению в мошенничестве (видео)

Следственной службой УВД Иссык-Кульской области начато расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенное в особо крупном размере, депутатом Чолпон-Атинского городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

"По информации следственной службы УВД Иссык-Кульской области, 30-мая в следственную службу ОВД Иссык-Кульского района с рапортом обратился старший оперуполномоченный Службы противодействия экстремизму и нелегальной миграции районной милиции, который в своем рапорте указал, что в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Чолпон-Атинского городского кенеша воспрепятствует деятельности инвестора и требует от него денежные средства в крупном размере.

Данная информация была зарегистрирована в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 208 (Вымогательство) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках возбужденного уголовного дела были даны следственные поручения по установлению личности, фигурирующей в информации. Вскоре сотрудниками милиции был установлен его личность. Им оказался 44-летний житель города Чолпон-Аты А.У., который являлся действующим депутатом городского кенеша.

При проведении дальнейших следственных мероприятий было установлено, что депутат городского кенеша А.У., в 2015-году заключил договор с управлением муниципальной собственности при мэрии города Чолпон-Аты, об аренде сроком на пять лет земельного участка общего пользования, расположенный в прибрежной части города для организации пляжной зоны.

По истечению срока аренды, он вновь обратился в мэрию города Чолпон-Аты для продления срока аренды. Но, мэрия города Чолпон-Аты отказала ему в продлении срока аренды. В связи с чем, депутат городского кенеша А.У., ссылаясь на пролонгацию обратился в Иссык-Кульский районный суд. В ходе судебных разбирательств указанный земельный участок был поставлен под арест. И в настоящее время судебное разбирательство продолжается.

В 2022-году в мэрию города Чолпон-Аты обратился инвестор о выделении для аренды земельного участка в целях строительства пятизвездочного отеля. Со стороны мэрии был выделен земельный участок рядом с земельным участком, по которым шло судебное разбирательство между городским депутатом А.У. и мэрией города Чолпон-Аты.

Для строительства отеля инвестору необходимо было дополнительный земельный участок, и не зная, что по соседнему земельному участку идет судебное разбирательство, он обратился А.У., который предоставив инвестору недостоверную информацию по судебному разбирательству и ссылаясь на то, что им были проведены строительные работы на данном участке и войдя в доверие, предложил инвестору восполнить эти затраты. В результате, депутат городского кенеша А.У., получил от инвестора денежные средства в размере 12 000 долларов США.

В связи с установленными обстоятельствами уголовное дело было взято в производство следственной службы УВД Иссык-Кульской области и было переквалифицировано со статьи 208 (Вымогательство) на статью 209 (Мошенничество) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

5-июня в рамках расследуемого уголовного дела следственной службой УВД Иссык-Кульской области в соответствии со статьей 96 (Основания задержания) уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики был задержан подозреваемый в мошенничестве 44-летний житель города Чолпон-Аты, депутат городского кенеша А.У., который был водворен в ИВС ОВД города Каракол на 48 часов.

В рамках возбужденного уголовного дела ведется следствие".