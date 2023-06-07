В Бишкеке открыли пришкольные лагеря

При столичных школах состоялось торжественное открытие пришкольных лагерей, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Лагеря будут работать в 39 городских школах, с организацией питания в 34 школах в период с 5 по 30 июня 2023 года. Режим работы пришкольных лагерей с 8:00 до 14:00 часов. Они охватят порядка 4 тысячи 285 учащихся.

В разрезе районов пришкольные лагеря организованы:

- Ленинский район: в 10 школах, база питания в 9 школах, охват – 1200 детей;

- Первомайский район: в 6 школах, база питания в 6 школах, охват – 1000 детей;

- Свердловский район: в 16 школах, база питания в 12 школах, охват – 1230 детей;

- Октябрьский район: в 7 школах, база питания в 7 школах, охват – 855 детей.

Во время работы пришкольного лагеря у детей будет возможность заниматься кружковой работой, будут организованы культурные походы, спортивные игры, соревнования и многое другое. Для ребят центры детского творчества организуют работу 71 кружка.

За каждым пришкольным лагерем обязательно закреплён медицинский работник, инспектор по делам несовершеннолетних ГУВД столицы, обеспечена охрана детей и со стороны школьной службы безопасности".