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Горячая волна: кыргызстанцев предупредили об аномальной жаре

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- Нина Ничипорова
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Метеорологи предупредили об аномальной жаре в Кыргызстане сегодня и в ближайшие дни. Температура в отдельных регионах страны будет бить рекорды – ожидается 40 градусов. Постоянный консультант vb.kg, врач Светлана Молдалиева дала советы разным категориям граждан о том, как сохранить нормальное самочувствие в таких погодных условиях.

- Что происходит в жару, когда мы потеем, и организм активно теряет влагу?

- О водно-солевом балансе необходимо помнить всегда, но особенно в жару. Не стоит налегать на газированные и сладкие напитки. Любые сладкие напитки не только провоцируют жажду, но еще и провоцируют проблемы с сердцем и сосудами. Чистая прохладная вода в жару - лучший вариант. Она всегда должна быть под рукой. Нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды - 1,5-2 литра в сутки. Важно не только пить воду. Восстановить количество микроэлементов поможет употребление разнообразных фруктов и овощей - например, шпинат, картофель, авокадо, апельсины, соевые бобы, клубника и бананы, сухофрукты и орехи.

Днем нельзя заниматься спортом на открытом воздухе. Это касается и кардионагрузок, и велосипедных прогулок, и занятий на уличных тренажерах. Они могут стать не только причиной плохого самочувствия, но даже привести к развитию жизнеугрожающих состояний.

- Именно во время таких климатических аномалий повышается нагрузка на скорую помощь, в частности, на кардиологические бригады. Как защитить сердце в аномальную жару людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой?

- Прежде всего нужно прислушиваться к своему организму. Жара - это лишняя нагрузка на организм в целом и сердечно-сосудистую систему в частности. При аномальной температуре окружающей среды усиливается работа сердца, что проявляется учащенным сердцебиением, нарушениями ритма сердца, повышением артериального давления. Также возрастает риск тромбозов. Низкое давление у гипертоников не менее опасно, чем повышенное, так как развивается парадоксальная реакция сосудов, что может привести к крайне неприятным последствиям. Поэтому гипертоникам в жару необходимо тщательно следить за давлением и организмом в целом. И главное - люди с заболеваниями сердца и сосудов ни в коем случае не должны пропускать прием назначенных им препаратов, особенно кроверазжижающих.

Чтобы предотвратить развитие обострений хронических заболеваний в жару, нужно соблюдать общеизвестные правила: не употреблять алкоголь, не находиться на открытом солнце в часы, когда оно особенно активно. Нельзя интенсивно физически работать, нужно стараться находиться в тени или в помещении с кондиционером, но не сидеть под ним. И хочу предостеречь автомобилистов от того, чтобы они сразу же после посадки в салон не включали на максимальный холод кондиционер. Правильные действия: сначала открыть двери или окна в машине, чтобы вышел весь жар, а затем уже включать кондиционер, но не на самую низкую температуру.

Нежелательно также из жары попадать в сильно охлажденное помещение. Оптимальная температура в помещениях в жаркую погоду должна составлять плюс 23-24 градуса. В противном случае простуды не избежать. И, конечно, надевайте легкую, светлую, свободную одежду и не забывайте про головной убор.

- Многие спасаются от жары, принимая холодный душ или ванну. Это опасно?

- В жару рекомендуется прохладный, но не ледяной душ даже для здоровых людей.

Что касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то резкий спазм сосудов при воздействии холодной воды может привести даже к сердечному приступу или инсульту. Регулярный контрастный душ - хорошая тренировка сердечно-сосудистой системы. Под воздействием холодной воды поверхностные сосуды сужаются, чтобы уменьшить теплоотдачу. В жару, наоборот, происходит расширение сосудов, близких к поверхности тела, - это позволяет избежать перегрева. Как и к любым другим тренировкам, к этим процедурам следует приучать организм постепенно, начиная с мягких перепадов температур и коротких интервалов.

Главное условие в жару для всех - не перегреваться. Для этого по возможности стоит исключить нахождение на улице с 10:00 до 17:00 часов. Оптимальным местом для прогулок являются парк или сквер, которые находятся подальше от оживленных магистралей, а лучшим решением станет переезд за город - на природе жара переносится легче.

И хотела бы напомнить о безопасности питания: на жаре продукты, особенно уличный фастфуд, быстро портятся, поэтому не покупайте пирожки с мясом и субпродуктами, пирожные с кремом. Отдавайте предпочтение фруктам, ягодам и овощам. Вообще рацион в жаркую погоду должен быть легким и сбалансированным.

И, разумеется, не злоупотребляйте загаром. Солнце - известный антидепрессант. Солнечные ванны не только обогащают нас витамином Д, но и доставляют удовольствие и укрепляют организм. Но загорать надо до 10 часов утра или после 16 часов дня.

- Говорят, что в такую жару опасно курить. Это – миф или правда?

- Правда. При сильной жаре в воздухе, как известно, становится меньше кислорода, поэтому людям, которые курят, надо снизить количество выкуриваемых сигарет либо по возможности бросить вредную привычку. А у курильщиков и без того в крови сжигается еще и так называемый внутренний кислород, поэтому нередко у них в жару чаще случаются спазмы сосудов. Легкие у курильщиков находятся в несколько сжатом состоянии, из-за того что поступает большое количество дыма. Во-вторых, создается сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая остро реагирует на дефицит калия и магния в организме, который возникает в жару при курении, и каждая выкуренная сигарета в жаркую погоду будет создавать проблемы в работе сердца.


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URL: https://www.vb.kg/430184
Теги:
вода, курение, лекарства, погода, Кыргызстан, врачи, граждане Кыргызстана, работа, Солнце
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