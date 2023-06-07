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В Дипакадемии МИД КР открылся Аналитический центр по изучению Китая

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- Нина Ничипорова
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В Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана им. К. Дикамбаева в Бишкеке открылся Аналитический центр по изучению Китая.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, ректор Дипакадемии МИД Чинара Адамкулова, представители известных кыргызских исследовательских институтов, преподаватели и студенты академии.

В своем выступлении госпожа Ду Дэвэнь рассказала об итогах саммита "Китай - Центральная Азия". По ее словам, на встрече в Сиане лидеры Китая и Кыргызстана достигли важных договоренностей по широкому кругу вопросов, подписали совместную декларацию об установлении китайско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, подтвердили стремление к созданию сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания.

Посол отметила, что создание Аналитического центра по изучению Китая имеет важное и актуальное значение. Цель центра - ознакомление кыргызстанцев с социально-экономическим развитием, историей и культурой Китая, содействие академическим обменам и сотрудничеству между Китаем и Кыргызстаном.

"Центр является результатом углубления китайско-кыргызского дружественного сотрудничества, берет на себя миссию продвижения высококачественного совместного строительства "Пояса и пути" и создания сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана", - сказала Ду Дэвэнь.

В заключение дипломат выразила надежду, что Аналитический центр по изучению Китая станет окном для лучшего понимания и площадкой для углубленного изучения Китая. Она пожелала центру успехов в работе и заверила, что посольство КНР будет оказывать ему помощь и поддержку.

Ректор Чинара Адамкулова поблагодарила Китай за его многолетнюю твердую поддержку развития Кыргызстана и выразила надежду, что новый центр внесет заметный вклад в развитие и укрепление кыргызско-китайской дружбы.


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URL: https://www.vb.kg/430186
Теги:
Китай, саммит, строительство, сотрудничество, культура, Кыргызстан, дипломатия, посол, история
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