Квартирант украл у хозяйки доллары и пропил их с друзьями

Ранее судимый Николай Ч., уроженец Чуйской области, предстал перед Свердловским районным судом Бишкека по обвинению в краже.

В прошлом году он и его сожительница арендовали времянку в Бишкеке у одинокой женщины – по словам Николая, любительницы выпить. После девяти вечера, опять же по его словам, ее сложно было разбудить. Этим он и воспользовался.

Из показаний обвиняемого:

- У Светланы мы прожили два месяца, потом съехали, так как нечем было платить за проживание. За это время я полностью освоился в доме Светланы и изучил хозяйку. Начал строить с ней хорошие отношения. Узнал, где она хранит деньги.

У меня был сложный период. Тяжелое финансовое положение. Зима, работы нет, а надо было платить хотя бы за квартиру. Мне пришло в голову зайти к Светлане – я знал, что деньги у нее находятся под клеенкой кухонного стола. 23 января 2023 года я залез к ней в дом и взял 800 или 900 долларов. Точную сумму не знаю, не считал. Взял еще мобильный телефон.

Вызвал такси, поехал в обменку, поменял доллары на сомы, закупился продуктами питания, купил себе телефон "Самсунг" и поехал в гости к друзьям. Потом на эти же деньги отдыхал в гостиницах…

Из показаний потерпевшей:

- Николай и его сожительница прожили у меня два месяца, потом я их выселила: они не платили за квартиру и воровали алюминий. Утром 22 января первый раз обнаружила кражу денег. Двери дома оказались открыты, хотя на ночь я их всегда запирала. Из тумбочки пропали 9 тысяч сомов – моя пенсия. Я решила шум не поднимать и никому не говорить, тем более что сумма не очень большая.

Вечером 23 января в доме погас свет. Потом оказалось, что его специально отключили, покопавшись в счетчике. На столе под клеенкой у меня хранились деньги, оставшиеся от продажи дачного участка, 1300 долларов. Они пропали. 1000 сомов были в кармане куртки – их тоже украли…

Суд учел смягчающие и отягчающие вину подсудимого обстоятельства. Сам он просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако в итоге приговорен к трем годам исправительной колонии строгого режима с возмещением квартирной хозяйке материального ущерба в сумме 122 700 сомов.