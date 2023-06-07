В Бишкеке задержали арестанта, сбежавшего из ИВС в Иссык-Ате

5 июня 2023 года примерно в 01:40 часов из изолятора временного содержания Иссык-Атинского РОВД совершил побег следственно-арестованный, ранее судимый Сабыров Кушубек 29.11.1994 года рождения, уроженец города

Балыкчи Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, следственно-арестованный в ночное время суток инсценировав болезнь добился открытия двери камеры, после чего угрожая ножом в отношении конвоира, связал его и совершил побег из-под стражи, скрывшись в неизвестном направлении.

По данному Следственной службой ОВД Иссык-Атинского района возбуждено уголовное дело по пр.пр.пр.ст.368 ч.3 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" УК Кыргызской Республики.

В тот же день в целях установления местонахождения и задержания К.Сабырова было заведено розыскное дело.

5 июня 2023 года гражданину К.Сабырову заочно предъявлено обвинение в совершении пр.пр.пр.ст.368 ч.3 УК Кыргызской Республики и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 г.Бишкек.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемого К.Сабырова было установлено. Его задержали на территории города Бишкек, при этом он предпринял попытку скрыться.

Задержанного доставили в следственные органы для проведения следственных мероприятий