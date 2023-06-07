Погода
$ 87.25 - 87.90
€ 93.50 - 94.50

В Бишкеке задержали арестанта, сбежавшего из ИВС в Иссык-Ате

227  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

5 июня 2023 года примерно в 01:40 часов из изолятора временного содержания Иссык-Атинского РОВД совершил побег следственно-арестованный, ранее судимый Сабыров Кушубек 29.11.1994 года рождения, уроженец города

Балыкчи Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, следственно-арестованный в ночное время суток инсценировав болезнь добился открытия двери камеры, после чего угрожая ножом в отношении конвоира, связал его и совершил побег из-под стражи, скрывшись в неизвестном направлении.

По данному Следственной службой ОВД Иссык-Атинского района возбуждено уголовное дело по пр.пр.пр.ст.368 ч.3 "Побег из места лишения свободы или из-под стражи" УК Кыргызской Республики.

В тот же день в целях установления местонахождения и задержания К.Сабырова было заведено розыскное дело.

5 июня 2023 года гражданину К.Сабырову заочно предъявлено обвинение в совершении пр.пр.пр.ст.368 ч.3 УК Кыргызской Республики и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 г.Бишкек.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемого К.Сабырова было установлено. Его задержали на территории города Бишкек, при этом он предпринял попытку скрыться.

Задержанного доставили в следственные органы для проведения следственных мероприятий


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430189
Теги:
задержание, побег, Ысык-Атинский район, Бишкек, ИВС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  